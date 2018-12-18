Бывший ученик школы в Перми, напавший с ножом на учащихся и учителя, почти 10 лет проведет в колонии

18.12.18 14:23

Фото Интерфакса

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Мотовилихинский райсуд Перми во вторник вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы N127 в Перми, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Признать (обвиняемого - ИФ) виновным (...), назначить наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - зачитал приговор судья Константин Истомин.

Подсудимый признан виновным по ст. 162 (разбой), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Также ему назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Всего по этому уголовному делу потерпевшими признаны 30 человек. Среди них - учитель, ученики, которые были ранены и те ученики, которые находились в классе в момент преступления. В частности, в пользу пострадавшей учительницы взыскано 1,5 млн рублей.

На сайте Следственного комитета России сообщается, что в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу потерпевших будет взыскано более 8 млн рублей.

После судебного заседания гособвинитель Екатерина Кашина сообщила журналистам, что с учетом общественной опасности совершенных преступлений считает назначенное наказание "разумным и справедливым". По ее словам, вопрос об обжаловании приговора будет рассматриваться после изучения полного текста судебного решения.

Она уточнила также, что обязанность по возмещению вреда возложена на законных представителей осужденного до достижения им совершеннолетия.

Адвокат осужденного Степан Овчинников сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что намерен обжаловать этот приговор.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения от ранений пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы. О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Второй участник - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. По нему будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Бывшему ученику предъявлено обвинение в покушении вместе с соучастником на убийство 30 человек (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), уничтожение имущества школы путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Также ему предъявлено обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет (ч.1 ст.162 УК РФ).

В ходе судебного заседания подсудимый извинился перед потерпевшими, законными представителями потерпевших, своими родителям, своей семьей, учителями, пострадавшим учителем и администрацией школы.

На судебных прениях сторона гособвинения попросила назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы в воспитательной колонии со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Также гособвинитель попросил назначить подростку принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.