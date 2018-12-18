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18.12.18 14:45

Проезд в общественном транспорте Самары с 1 января подорожает до 28 рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Самары во вторник приняла постановление об изменении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте, сообщается на сайте мэрии.

Стоимость приобретаемого за наличные билета в самарском метро, автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 января 2019 года возрастет до 28 рублей.

"Изменения назрели в связи с ощутимым ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и регулярным увеличением других тарифных платежей", - говорится в пресс-релизе.

Стоимость безлимитной единой транспортной карты - ежемесячного проездного - вырастет с 1,6 тыс. рублей до 1,8 тыс. рублей в месяц.

Стоимость проездного для владельцев социальных карт не изменится. "Такая "сезонка" по прежнему будет обходиться в 270 рублей, она дает право на 90 поездок ежемесячно", - отмечается в пресс-релизе.

В предыдущий раз цены на проезд в общественном транспорте в Самаре повышались в октябре 2016 года - до 25 рублей.

По данным мэрии Самары, несмотря на повышение стоимости проезда с 1 января 2019 года, перевозки в общественном транспорте останутся убыточными.

"Сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 29 рублей, в метро - 65,83 рубля", - говорится в сообщении.

Трамвайные и троллейбусные перевозки в Самаре осуществляются муниципальными перевозчиками, автобусные перевозки выполняются только частными компаниями.

Как сообщалось, в апреле 2018 года убыточное муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс" заключило с ООО "Самара Авто Газ" (работает на рынке городских автобусных перевозок Самары с 2014 года - ИФ) договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым было передано 134 автобуса. Также "Самара Авто Газ" получил от департамента транспорта Самары контракт на перевозки по 33 муниципальным маршрутам.

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