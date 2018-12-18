|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.12.18 15:01
Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ
Дворец госуслуг разместился в историческом павильоне №71 "РСФСР" ("Атомная энергия") рядом с фонтаном "Дружба народов".
"ВДНХ - это выставка неких достижений, достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. Кстати, тут был павильон мирного атома, и здесь демонстрировали, сколько киловатт электроэнергии производила наша страна", - сказал С.Собянин, открывая Дворец.
Он отметил, что СССР был богат нефтью, газом, алмазами, лесом, промышленностью и "гигантской армией".
"Тем не менее, он (Советский Союз - ИФ) рассыпался как карточный домик. Наверное, потому, что в своё время не уловили мировую тенденцию, которая заключается в том, что конечно очень важны миллиарды тонн стали, чугуна и киловатт электроэнергии, мир начал разворачиваться в сторону от заводов к человеку, и человек начал становится во главе всего, стал находиться в центре. Ради него начали работать корпорации, государство, города. Мы производили много всего, а страны не стало", - сказал мэр Москвы.
Теперь, по его словам, на ВДНХ представлен один из лучших сервисов для граждан, созданных за последние годы в Москве и в России в целом - многофункциональный центр госуслуг.
С.Собянин отметил, что банки и другие коммерческие структуры борются в конкурентной борьбе за клиентов, однако среди чиновников конкуренции нет. При этом в центрах госуслуг Москвы удалось добиться сервиса высокого качества.
"Это уже не работа по инструкции, это работа от всей души. Вы уже не выполняете нудную обязанность, а вы приходите с душой, с открытым сердцем", - сказал С.Собянин, обращаясь к сотрудникам столичных МФЦ.
Он также вручил благодарственные письма ряду сотрудников центров госуслуг, ставших победителями конкурса, участники которого делились друг с другом историями решения нестандартных жизненных проблем своих клиентов.
До церемонии открытия Дворца госуслуг С.Собянин пообщался с актрисой, участницей КВН Ольгой Картунковой, обратившейся в центр за заменой паспорта. В шутку она сказала мэру, что по привычке хотела поскандалить, но не получилось, так как все услуги будут ей оказаны в кратчайшие сроки.
Помимо предоставления госуслуг во Дворце будет организован центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций, начиная с работников ЖКХ и сотрудников правительства города.
В новом МФЦ открыто 20 окон приема, работают 67 сотрудников. График работы - ежедневно с 10:00 до 22:00.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket