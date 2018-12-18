Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ

18.12.18 15:01

© РИА Новости. Евгения Новоженина

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ и вручил благодарственные письма сотрудникам столичных центров госуслуг - победителям конкурса "Мои добрые дела".

Дворец госуслуг разместился в историческом павильоне №71 "РСФСР" ("Атомная энергия") рядом с фонтаном "Дружба народов".

"ВДНХ - это выставка неких достижений, достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. Кстати, тут был павильон мирного атома, и здесь демонстрировали, сколько киловатт электроэнергии производила наша страна", - сказал С.Собянин, открывая Дворец.

Он отметил, что СССР был богат нефтью, газом, алмазами, лесом, промышленностью и "гигантской армией".

"Тем не менее, он (Советский Союз - ИФ) рассыпался как карточный домик. Наверное, потому, что в своё время не уловили мировую тенденцию, которая заключается в том, что конечно очень важны миллиарды тонн стали, чугуна и киловатт электроэнергии, мир начал разворачиваться в сторону от заводов к человеку, и человек начал становится во главе всего, стал находиться в центре. Ради него начали работать корпорации, государство, города. Мы производили много всего, а страны не стало", - сказал мэр Москвы.

Теперь, по его словам, на ВДНХ представлен один из лучших сервисов для граждан, созданных за последние годы в Москве и в России в целом - многофункциональный центр госуслуг.

С.Собянин отметил, что банки и другие коммерческие структуры борются в конкурентной борьбе за клиентов, однако среди чиновников конкуренции нет. При этом в центрах госуслуг Москвы удалось добиться сервиса высокого качества.

"Это уже не работа по инструкции, это работа от всей души. Вы уже не выполняете нудную обязанность, а вы приходите с душой, с открытым сердцем", - сказал С.Собянин, обращаясь к сотрудникам столичных МФЦ.

Он также вручил благодарственные письма ряду сотрудников центров госуслуг, ставших победителями конкурса, участники которого делились друг с другом историями решения нестандартных жизненных проблем своих клиентов.

До церемонии открытия Дворца госуслуг С.Собянин пообщался с актрисой, участницей КВН Ольгой Картунковой, обратившейся в центр за заменой паспорта. В шутку она сказала мэру, что по привычке хотела поскандалить, но не получилось, так как все услуги будут ей оказаны в кратчайшие сроки.

Помимо предоставления госуслуг во Дворце будет организован центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций, начиная с работников ЖКХ и сотрудников правительства города.

В новом МФЦ открыто 20 окон приема, работают 67 сотрудников. График работы - ежедневно с 10:00 до 22:00.