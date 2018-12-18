Гость из-за океана: Камчатку накрыл мощный снежный циклон
  
Выборы состоялись: Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья
   
Приговорили к 10 годам: в Перми завершился процесс по делу о поножовщине в школе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
18.12.18 15:01

Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ

© РИА Новости. Евгения Новоженина
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ и вручил благодарственные письма сотрудникам столичных центров госуслуг - победителям конкурса "Мои добрые дела".

Дворец госуслуг разместился в историческом павильоне №71 "РСФСР" ("Атомная энергия") рядом с фонтаном "Дружба народов".

"ВДНХ - это выставка неких достижений, достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. Кстати, тут был павильон мирного атома, и здесь демонстрировали, сколько киловатт электроэнергии производила наша страна", - сказал С.Собянин, открывая Дворец.

Он отметил, что СССР был богат нефтью, газом, алмазами, лесом, промышленностью и "гигантской армией".

"Тем не менее, он (Советский Союз - ИФ) рассыпался как карточный домик. Наверное, потому, что в своё время не уловили мировую тенденцию, которая заключается в том, что конечно очень важны миллиарды тонн стали, чугуна и киловатт электроэнергии, мир начал разворачиваться в сторону от заводов к человеку, и человек начал становится во главе всего, стал находиться в центре. Ради него начали работать корпорации, государство, города. Мы производили много всего, а страны не стало", - сказал мэр Москвы.

Теперь, по его словам, на ВДНХ представлен один из лучших сервисов для граждан, созданных за последние годы в Москве и в России в целом - многофункциональный центр госуслуг.

С.Собянин отметил, что банки и другие коммерческие структуры борются в конкурентной борьбе за клиентов, однако среди чиновников конкуренции нет. При этом в центрах госуслуг Москвы удалось добиться сервиса высокого качества.

"Это уже не работа по инструкции, это работа от всей души. Вы уже не выполняете нудную обязанность, а вы приходите с душой, с открытым сердцем", - сказал С.Собянин, обращаясь к сотрудникам столичных МФЦ.

Он также вручил благодарственные письма ряду сотрудников центров госуслуг, ставших победителями конкурса, участники которого делились друг с другом историями решения нестандартных жизненных проблем своих клиентов.

До церемонии открытия Дворца госуслуг С.Собянин пообщался с актрисой, участницей КВН Ольгой Картунковой, обратившейся в центр за заменой паспорта. В шутку она сказала мэру, что по привычке хотела поскандалить, но не получилось, так как все услуги будут ей оказаны в кратчайшие сроки.

Помимо предоставления госуслуг во Дворце будет организован центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций, начиная с работников ЖКХ и сотрудников правительства города.

В новом МФЦ открыто 20 окон приема, работают 67 сотрудников. График работы - ежедневно с 10:00 до 22:00.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.12.18 18:05
Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
.
  18.12.18 13:14
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
.
  18.12.18 13:02
Кокорин готов возместить 160 тысяч владельцу за ущерб автомобилю
.
  18.12.18 12:14
Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб
.
  18.12.18 12:03
Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве
.
  18.12.18 08:43
Задержанных в общежитии Москве ингушских студентов отпустили из полиции
.
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы
.
  17.12.18 11:54
Московские СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня" прекратят существование


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket