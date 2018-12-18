Глава СВР подтвердил информацию о планирующейся Киевом провокации на границе с Крымом

18.12.18 15:29

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство располагает данными о готовящейся Киевом провокации на границе с Крымом, подтвердив тем самым информацию, обнародованную накануне главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания", - заявил С.Нарышкин "Интерфаксу" во вторник.

Ранее в понедельник С.Лавров в интервью "Комсомольской правде" сказал: "Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря (президент Украины Петр) Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом".

С.Нарышкин в этой связи утвердительно ответил на вопрос агентства, располагает ли СВР информацией, подтверждающей слова министра иностранных дел России о готовящейся Киевом провокации.

С.Лавров предупредил, что в случае провокации со стороны Украины на границе с Крымом Москва готова дать решительный ответ. "Мы не допустим, чтобы он (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", - заявил министр.

"По нашим данным, провокацию на границе с Крымом они обсуждают вместе со своими западными кураторами", - добавил он.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул накануне, что Россия не будет воевать с Украиной. "Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. (...) Я не представляю себе, как Россия пойдет войной на Украину", - сказал С.Лавров.