Отпущенные полицией в Москве ингушские студенты вернулись к занятиям

18.12.18 15:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Освобожденные накануне из столичных ОВД студенты Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) из Ингушетии вышли на занятия в вузе, сообщил постпред республики в Москве Алихан Цечоев во время встречи с главой региона Юнус-Беком Евкуровым.

"На встрече с постпредом РИ Алиханом Цечоевым заслушал доклад о ситуации с задержанием ингушских студентов в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. В настоящее время постпредство вместе с общиной находится в тесном взаимодействии с ГУВД Москвы и руководством вуза. Накануне вечером все ребята были отпущены, сегодня утром большинство из них уже вышли на занятия ", - написал Ю.-Б. Евкуров на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Ингушский лидер отметил, что в ходе совместной работы необходимо выяснить, что именно послужило причиной задержания, были ли ингушские студенты замечены в совершении серьезных правонарушений, применялась ли к ним физическая сила.

"По итогам инцидента дал поручение провести в постоянном представительстве расширенную встречу с нашим студенческим сообществом, обсудить произошедшее и сделать соответствующие выводы. Алихану Цечоеву и Минобрнауки республики через полномочные представительства республики в регионах поручил тщательнее отслеживать успеваемость наших студентов - мы должны понимать, как учатся ребята, соблюдают ли они учебную дисциплину, где работают, и в случае необходимости принимать меры", - пишет руководитель региона.

Кроме того, он указал на необходимость усилить в РГГРУ работу ингушского землячества, чтобы студенты были активнее вовлечены в общественную и творческую деятельность.