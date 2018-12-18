Вторая группа туристов из Татарстана, застрявших на острове Хайнань, вернется домой через Москву

18.12.18 15:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Еще 174 туриста из Татарстана будут доставлены домой с острова Хайнань (Китай), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Госкомитета по туризму во вторник.

"Вторая группа туристов из Татарстана, застрявших на Хайнанн, вернется домой до конца текущего дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, туристы добираются из Китая через Москву.

"Самолет из города Санья вылетел в Москву 8:34 мск. Расчетное время прибытия в аэропорт "Внуково", - 18.46 мск. Вывоз туристов осуществляет авиакомпания AZUR air, на борту самолета 343 пассажира, из них, по предварительным данным, 174 татарстанца", - добавил представитель Госкомитета по туризму.

Он подчеркнул, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова для отправки жителей республики в Казань из аэропорта "Внуково" в 21:00 мск будет организован специальный рейс авиакомпании "Уральские Авиалинии".

"В аэропорту "Внуково" помогать в регистрации и решении каких-либо вопросов будут представители Госкомитета Татарстана по туризму и сотрудники полномочного представительства Татарстана в РФ", - сказал собеседник агентства. Казань

7 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").