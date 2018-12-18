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18.12.18 15:46
Обвиняемый во взятке бывший замгубернатора Псковской области арестован в Петербурге
"Суд назначил в качестве меры пресечения А.Кузнецову арест до 12 февраля 2019 года", - сообщил журналистам адвокат фигуранта Евгений Зобов по итогам заседания.
Защита просила избрать в качестве меры пресечения для А.Кузнецова домашний арест.
Как отметил адвокат А.Кузнецова, чиновник был уволен с должности 14 декабря решением губернатора Псковской области. Защита считает уголовное преследование результатом оговора.
Судья Екатерина Богданова не пустила в зал журналистов. Постановление о проведении заседания в закрытом режиме публично не оглашалось, как и постановление о мере пресечения.
Меру пресечения экс-чиновнику избрали по месту расследования уголовного дела. Оно находится в производстве Второго следственного управления СКР с дислокацией в Петербурге.
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