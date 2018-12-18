Обвиняемый во взятке бывший замгубернатора Псковской области арестован в Петербурге

18.12.18 15:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Приморский районный суд Петербурга во вторник отправил под арест до 12 февраля 2019 года обвиняемого в получении взятки заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, уволенного с должности.

"Суд назначил в качестве меры пресечения А.Кузнецову арест до 12 февраля 2019 года", - сообщил журналистам адвокат фигуранта Евгений Зобов по итогам заседания.

Защита просила избрать в качестве меры пресечения для А.Кузнецова домашний арест.

Как отметил адвокат А.Кузнецова, чиновник был уволен с должности 14 декабря решением губернатора Псковской области. Защита считает уголовное преследование результатом оговора.

Судья Екатерина Богданова не пустила в зал журналистов. Постановление о проведении заседания в закрытом режиме публично не оглашалось, как и постановление о мере пресечения.

Меру пресечения экс-чиновнику избрали по месту расследования уголовного дела. Оно находится в производстве Второго следственного управления СКР с дислокацией в Петербурге.