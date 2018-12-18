"Турпомощь" завершит вывоз туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня 21 декабря

18.12.18 16:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 декабря. Interfax-Russia.ru - "Турпомощь" запланировала два рейса, завершающие программу вывоза клиентов туроператора "Жемчужная река" с Хайнаня, в Москву вылет состоится 19 декабря, в Хабаровск - 21 декабря.

"Завтра состоится последний эвакуационный рейс в Москву. Туристы, которые планируют покинуть Хайнань, должны обращаться к представителям принимающей стороны для внесения в список. Последний эвакуационный рейс в Хабаровск состоится 21 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

Те туристы, которых не внесут в списки, будут оплачивать перелет с Хайнаня самостоятельно.

Во вторник глава ассоциации Александр Осауленко рассказал, что на острове остается около 400 клиентов туроператора. При этом из них 275 человек еще продолжают отдыхать в плановом порядке.

На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река", "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ранее авиакомпания "ИрАэро" заявила, что не будет вывозить клиентов "Жемчужной реки" с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн. После этого "Турпомощь" получила право вывозить туристов самостоятельно.