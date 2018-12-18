Глава Крыма реорганизовал Минстрой региона

18.12.18 17:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом во вторник реорганизовал министерство строительства республики, присоединив к нему службу капстроительства региона.

Реорганизация выполнена "в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Республики Крым", говорится в документе, текст которого размещен на официальном сайте крымского правительства.

Отмечается, что министерство строительства и архитектуры будет правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой службы.

С.Аксенов также постановил создать комиссию по прекращению деятельности службы капстроя Крыма и утвердить ее председателем Романа Цинцевича. Ему поручено провести мероприятия, связанные с прекращением деятельности службы и высвобождением работников, и сообщить о результатах работы до 1 марта 2019 года.

Как сообщалось, министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов в декабре подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию после четырех лет работы.