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18.12.18 17:02
Глава Крыма реорганизовал Минстрой региона
Реорганизация выполнена "в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Республики Крым", говорится в документе, текст которого размещен на официальном сайте крымского правительства.
Отмечается, что министерство строительства и архитектуры будет правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой службы.
С.Аксенов также постановил создать комиссию по прекращению деятельности службы капстроя Крыма и утвердить ее председателем Романа Цинцевича. Ему поручено провести мероприятия, связанные с прекращением деятельности службы и высвобождением работников, и сообщить о результатах работы до 1 марта 2019 года.
Как сообщалось, министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов в декабре подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию после четырех лет работы.
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