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18.12.18 17:22
Режим ЧС введен в поселке Талинка в ХМАО, где накануне сгорело два многоквартирных дома
"Ввели режим ЧС. Думаю, что он сохранится до пятницы", - сказала И.Криворученко.
Она также добавила, что в настоящее время все пострадавшие от пожара жители расселились у родственников и знакомых, все устроены и получают необходимую помощь - горячее питание, сухие пайки, одежду.
По словам главы администрации, неравнодушные югорчане везут пострадавшим одежду, продукты питания, переводят деньги на специально созданный счет.
"Сейчас у нас работают специалисты из Октябрьского района, представители департамента строительства из Ханты-Мансийска. Никто на улице не останется, у всех будет крыша над головой", - сказала И.Криворученко.
Как сообщалось, всего в результате пожара в двух 16-квартирных деревянных домах пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. Из зданий эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенок.
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