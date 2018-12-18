Режим ЧС введен в поселке Талинка в ХМАО, где накануне сгорело два многоквартирных дома

18.12.18 17:22

© РИА Новости. Игорь Агеенко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - В поселке Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где накануне сгорело два жилых дома, ввели режим ЧС, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель администрации поселка Ирина Криворученко.

"Ввели режим ЧС. Думаю, что он сохранится до пятницы", - сказала И.Криворученко.

Она также добавила, что в настоящее время все пострадавшие от пожара жители расселились у родственников и знакомых, все устроены и получают необходимую помощь - горячее питание, сухие пайки, одежду.

По словам главы администрации, неравнодушные югорчане везут пострадавшим одежду, продукты питания, переводят деньги на специально созданный счет.

"Сейчас у нас работают специалисты из Октябрьского района, представители департамента строительства из Ханты-Мансийска. Никто на улице не останется, у всех будет крыша над головой", - сказала И.Криворученко.

Как сообщалось, всего в результате пожара в двух 16-квартирных деревянных домах пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. Из зданий эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенок.