Специалистам не удалось спасти тигра, найденного на реке Бикин

19.12.18 05:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Амурский тигр, найденный в октябре 2018 года на реке Бикин в Хабаровском крае, умер от инфекционной болезни в реабилитационном центре "Утес", сообщает в среду пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Специалисты провели патологоанатомическое вскрытие и установили, что смерть тигра наступила в результате развития острой вирусной инфекции из-за снижения иммунитета, вызванного поражением организма паразитами", - говорится в сообщении.

Версия о том, что у хищника опухоль мозга, которая озвучивалась ранее, не подтвердилась. Врачи отобрали необходимый биоматериал и направили его на анализ в лаборатории Владивостока, Уссурийска и Москвы. Возможно, в будущем результаты исследований могут помочь в лечении других животных.

"Каждый такой случай - это дополнительная информация для врачей, опыт, который в будущем, надеюсь, позволит спасти других тигров. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы данные об этом тигре были максимально изучены", - комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводятся в сообщении.