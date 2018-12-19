Переселенцы в РФ смогут рассчитывать на бесплатный гектар

19.12.18 06:05

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла закон, расширяющий программу "Дальневосточный гектар" на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

"Законопроектом предусматривается возможность предоставления "дальневосточных гектаров" в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", - приводит пресс-служба Минвостокразвития слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

Госпрограмма утверждена указом президента РФ и является одной из мер, направленных на стабилизацию численности населения, в первую очередь на территориях, стратегически важных для России.

В соответствии с принятым законом иностранные граждане и лица без гражданства - участники государственной программы переселения соотечественников смогут получить так называемые "дальневосточные гектары" сначала в безвозмездное пользование, а после получения гражданства РФ - в собственность.

Участнику Государственной программы выдается свидетельство сроком на три года. При этом участники Госпрограммы могут быть приняты в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе без соблюдения условий о сроке постоянного проживания на территории РФ.