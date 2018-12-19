|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.18 06:09
Проект "Умная школа" в Иркутске запустят осенью 2019г
Стоимость объекта, создающегося в рамках государственно-частного партнерства, составит 3,5 млрд рублей.
"Он (комплекс - ИФ) состоит из более, чем 20 корпусов: учебных зданий, культурно-досугового центра, спортивной арены, учебных мастерских. В школе преимущественно будут учиться дети из приемных семей", - уточняется в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в целом в 2016-2018 гг. в Иркутской области при поддержке губернатора Сергея Левченко построено было 13 школ на 7,2 тыс. мест - это наибольшее число по всему Сибирскому федеральному округу. Часть объектов также создавалась в рамках государственно-частного партнерства.
Как сообщалось ранее, участвовать в проекте "Умная школа" в Иркутске могут приемные родители с 5-6 и больше детьми, прошедшие конкурсный отбор. Жестких критериев для участия семьи в проекте нет. Как утверждают его инициаторы, родители должны быть ориентированы на образование детей, быть готовыми существовать в "сообществе единомышленников". Для приемных семей образование детей будет бесплатным.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket