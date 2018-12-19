Проект "Умная школа" в Иркутске запустят осенью 2019г

19.12.18 06:09

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Открытие инновационного образовательного комплекса "Умная школа" в Иркутске намечено на 1 сентября 2019 года, сообщила в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

Стоимость объекта, создающегося в рамках государственно-частного партнерства, составит 3,5 млрд рублей.

"Он (комплекс - ИФ) состоит из более, чем 20 корпусов: учебных зданий, культурно-досугового центра, спортивной арены, учебных мастерских. В школе преимущественно будут учиться дети из приемных семей", - уточняется в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в целом в 2016-2018 гг. в Иркутской области при поддержке губернатора Сергея Левченко построено было 13 школ на 7,2 тыс. мест - это наибольшее число по всему Сибирскому федеральному округу. Часть объектов также создавалась в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщалось ранее, участвовать в проекте "Умная школа" в Иркутске могут приемные родители с 5-6 и больше детьми, прошедшие конкурсный отбор. Жестких критериев для участия семьи в проекте нет. Как утверждают его инициаторы, родители должны быть ориентированы на образование детей, быть готовыми существовать в "сообществе единомышленников". Для приемных семей образование детей будет бесплатным.