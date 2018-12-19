США через два месяца переложат на Россию вину за выход из ДРСМД - Рябков

19.12.18 08:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 декабря. Interfax-Russia.ru - План США о приостановке действия договора о РСМД является политической игрой с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации. А их планы по приостановке действия Договора о РСМД - не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу",- сказал С.Рябков в интервью газете "Коммерсант".

"Это время американцы, видимо, намерены потратить на военно-технические приготовления и попытки перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибаться, но факты неумолимо говорят в пользу этой версии",- добавил замминистра.

По его словам, "таким образом, указанное решение Вашингтона ничтожно с юридической точки зрения, и Договор о РСМД продолжит действовать даже после истечения обозначенных американцами 60 дней, оставаясь обязательным для всех сторон".

"Но если Россия не выполнит условия ультиматума, то в начале февраля Вашингтон запустит процедуру выхода из договора",- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что "Вашингтон еще в октябре заявил публично, что будет выходить из договора".

"По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу. При этом особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов",- сказал С.Рябков.

"По их оценке, Договор о РСМД существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам. Прямо указывается на Китай, Иран и КНДР",- заключил замминистра.