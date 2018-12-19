ЦБ РФ планирует запретить вывешивать снаружи табло курса обмена валют

19.12.18 08:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 декабря. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ разработал проект указания, изменяющего инструкцию, которая регулирует работу банков с наличной иностранной валютой.

Согласно документу, банки не смогут размещать информацию о курсе валют снаружи помещения, такие данные могут располагаться только внутри подразделения кредитной организации.

При этом можно размещать информацию о видах валют, которые можно продать или купить в конкретной точке, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг", - отмечает ЦБ.

В пресс-релизе уточняется, что проект разработан на основании полномочий, которые ЦБ предоставили изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Новый проект указания ЦБ также разъясняет банкам порядок информирования граждан о курсе и других условиях купли-продажи валюты. В частности, предполагается, что если в процессе совершения операции курс изменится, то сотрудник банка должен будет проинформировать клиента о новых условиях до передачи денег.

По российскому законодательству заниматься обменом валюты могут только банки и их подразделения. Часто специально для этих целей создаются операционные кассы вне кассового узла.