Спасатели прекратили поиски группы туристов, пропавших в Хакасии

19.12.18 09:04

© РИА Новости. Александр Лыскин

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Поиси группы туристов, пропавших в ноябре вблизи поселка Приисковый в Хакасии, приостановлены до потепления, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в среду.

"Вчера спасатели приостановили поисковую операцию и вернулись в пункт постоянной дислокации. Проводить дальнейшие поиски в настоящее время, с учетом сложных природных и климатических условий, нецелесообразно. Поиски приостановлены до схода снега", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что все вероятные зоны нахождения пропавшей группы были обследованы не только визуально, но и с применением специальных приборов для поиска попавших в лавину. Никаких дополнительных следов пропавшей группы после обнаружения временной стоянки и снегоходов не найдено.

Как сообщалось, 24 ноября пропала группа из четырех туристов на снегоходах: трое мужчин из Красноярска и жительница Саяногорска. О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый.

Снегоходы и временная стоянка туристов были обнаружены 28 ноября в лесу, в пяти километрах от села Приисковое.

Следственные органы СКР 10 декабря возбудили дело по факту пропажи группы туристов.