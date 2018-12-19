Аэропорт Норильска и дорога к нему открыты после метели

19.12.18 09:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Норильска, ранее закрытий из-за сложных погодных условий, открыт и работает в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной аэропорта.

"У нас с утра задержано два рейса из Хатанги и Диксона по решению авиакомпании, остальные вылетают и прилетают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, автодорога Дудинка - Алыкель, движение на которой было также ограничено из-за метели, в настоящее время открыта для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в связи с ухудшением видимости было введено ограничение движения для всех видов транспорта автодороге краевого значения Дудинка - Алыкель, а также был закрыт аэропорт "Норильск".