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19.12.18 09:47
Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека, в том числе ребенок
"В результате пожара погибло четыре человека, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сообщение о пожаре в двухэтажном бараке в городе Сарапуле поступило в 3:01 мск, в 03:31 пожар был локализован.
"Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы шесть человек, в том числе три ребенка", - добавил представитель ГУ МЧС России по Удмуртии.
К тушению привлекалось 35 единиц техники и 64 человека.
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