Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека, в том числе ребенок

19.12.18 09:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в удмуртском Сарапуле утром в среду, погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В результате пожара погибло четыре человека, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре в двухэтажном бараке в городе Сарапуле поступило в 3:01 мск, в 03:31 пожар был локализован.

"Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы шесть человек, в том числе три ребенка", - добавил представитель ГУ МЧС России по Удмуртии.

К тушению привлекалось 35 единиц техники и 64 человека.