Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару и гибели 4 человек в удмуртском Сарапуле

19.12.18 09:56

© РИА Новости. Андрей Старостин

Ижевск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пожара в городе Сарапуле, в результате которого в среду погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в одном из жилых домов в г. Сарапуле, в результате которого погибли четыре человека, в том числе подросток (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности и ч. 2 ст. 293 УК РФ - халатность)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами пожара стали женщины в возрасте 86 лет, 59 лет и 32 года и 13-летний подросток. Последние трое жили в одной квартире.

"Одна из пострадавших, эвакуируясь самостоятельно, выпрыгнула из окна второго этажа, получила травмы и доставлена в больницу", - сказано в сообщении.

"Предположительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем", - сообщает пресс-служба.

Также будет проверена версия о халатности сотрудников контрольных органов, уполномоченных следить за соблюдением требований пожарной безопасности на жилых объектах.