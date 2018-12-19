|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.18 09:56
Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару и гибели 4 человек в удмуртском Сарапуле
"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в одном из жилых домов в г. Сарапуле, в результате которого погибли четыре человека, в том числе подросток (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности и ч. 2 ст. 293 УК РФ - халатность)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жертвами пожара стали женщины в возрасте 86 лет, 59 лет и 32 года и 13-летний подросток. Последние трое жили в одной квартире.
"Одна из пострадавших, эвакуируясь самостоятельно, выпрыгнула из окна второго этажа, получила травмы и доставлена в больницу", - сказано в сообщении.
"Предположительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем", - сообщает пресс-служба.
Также будет проверена версия о халатности сотрудников контрольных органов, уполномоченных следить за соблюдением требований пожарной безопасности на жилых объектах.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket