Развлекательную программу на новогоднюю ночь подготовили 25 парков Москвы

19.12.18 10:12

© РИА Новости. Илья Питалев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Праздничные программы в новогоднюю ночь будут проходить в 25 парках Москвы, сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"В ночь с 31 декабря на 1 января увлекательную праздничную программу подготовили 25 парков Москвы. Гулянья стартуют в 22:00 и продлятся до 03:00", - говорится в сообщении.

В полночь на всех площадках запланирована трансляция новогоднего обращения мэра Москвы и президента России, а в 01:00 в 20 парках в небо запустят фейерверки. Также на 17 площадках будут работать катки и фуд-корты с едой и горячими безалкогольными напитками. Гостям также раздадут мандарины и бенгальские огни.

"Новогодние развлечения для горожан подготовили как крупные, так и районные парки. Чтобы встретить Новый год, необязательно ехать в центр или на другой конец города. В небольших парках программа может оказаться не менее интересной, чем в Парке Горького или "Зарядье", - сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, слова которого приводятся на сайте.

В парке Победы на Поклонной горе состоится гала-концерт звезд известных вокальных конкурсов, премий и телепроектов - "Новой волны", "Золотого граммофона", "Голоса". В саду "Эрмитаж" пройдет "вечеринка в стиле Ван Гога", в Таганском парке организаторы проведут световое шоу в стиле электротеатра. Посетители парка Горького смогут встретить новый год, катаясь на коньках. Парк "Сокольники" проведет международный карнавал.

Развлекательные мероприятия и концерты пройдут в парках по всему городу, уточнили на сайте.