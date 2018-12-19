Тарифы на электроэнергию для москвичей с нового года вырастут на несколько копеек

19.12.18 10:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость электроэнергии для населения Москвы с 1 января 2019 года вырастет только на несколько копеек за кВтч, следует из приказа департамента экономической политики и развития столицы.

Традиционно, корректировка тарифов происходила с 1 июля. Однако в связи с повышением НДС с 18 до 20% с нового года, тарифы в следующем году повысятся дважды: с 1 января и 1 июля.

Так, на территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии повысится на 9 копеек до 5,47 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время повысится на 10 копеек до 6,29 рубля, в ночное время повысится с 1,92 рубля до 1,95 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф составит в пиковое время 6,57 рубля за кВтч, в полупиковое - 5,47 рубля, ночью - 1,95 рубля.

Стоимость кВтч энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,3 рубля до 4,37 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время стоимость вырастет с 4,95 рубля до 5,03, в ночное время повысится с 1,35 рубля до 1,37 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырастет в пиковое время с 5,16 рубля до 5,25 рубля, в полупиковое - с 4,3 рубля до 4,37 рубля, в ночное время - с 1,35 рубля до 1,37 рубля.

Кроме того, утверждены тарифы для населения, проживающего на территории "новой" Москвы. Так, например, в домах с газовыми плитами стоимость 1 кВтч при одноставочном тарифе вырастет с 5,38 рубля до 5,47 рубля, с электроплитами - с 4,3 рубля до 4,37 рубля.

С 1 июля стоимость электричества для населения, проживающих в домах с газовыми плитами, при одностаночный тарифе останется неизменной, с электроплитами вырастет на 28 копеек до 4,65 рубля.