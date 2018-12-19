Аэропорт "Симферополь" возобновил работу по фактической погоде

19.12.18 12:15

© РИА Новости. Илья Питалев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в среду днем начал принимать самолеты после перебоев из-за тумана, сообщил журналистам представитель авиаузла.

"Аэропорт принял четыре рейса: один из Екатеринбурга и три из Москвы. Несколько самолетов готовятся к отправке", - сказал он.

Как сообщалось, густой туман в среду утром вызвал задержки в работе авиаузла в Крыму.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.