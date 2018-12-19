Земля для своих: соотечественники получат бесплатно землю на Дальнем Востоке
  
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
   
Приговорили к 10 годам: в Перми завершился процесс по делу о поножовщине в школе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
19.12.18 10:47

Суд огласит приговор водителю автобуса, въехавшего в переход станции "Славянский бульвар"

© РИА Новости. Григорий Сысоев
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорогомиловский суд Москвы в среду огласит приговор водителю автобуса, который в декабре прошлого года въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека.

Заседание назначено на 10:00.

В ходе прений сторон 17 декабря государственное обвинение предложило суду приговорить 58-летнего Виктора Тихонова к пяти годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

В свою очередь, адвокат подсудимого Равиль Саберов попросил об оправдательном приговоре. Защита настаивает на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса.

В.Тихонову предъявлено обвинение в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 25 декабря 2017 года автобус ЛИАЗ под управлением В.Тихонова на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар".

По версии обвинения, водитель, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

Жертвами инцидента стали четыре человека, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще десять получили другие травмы.

Басманный суд Москвы 12 января отказался по ходатайству следствия заключить В.Тихонова под стражу и отправил его под домашний арест.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.12.18 16:25
"Победа" в марте откроет рейсы в Бельгию
.
  19.12.18 15:53
Расселение четырех домов в рамках реновации началось на западе столицы
.
  19.12.18 10:23
Тарифы на электроэнергию для москвичей с нового года вырастут на несколько копеек
.
  19.12.18 10:12
Развлекательную программу на новогоднюю ночь подготовили 25 парков Москвы
.
  18.12.18 18:05
Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
.
  18.12.18 15:01
Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ
.
  18.12.18 13:14
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
.
  18.12.18 13:02
Кокорин готов возместить 160 тысяч владельцу за ущерб автомобилю
.
  18.12.18 12:14
Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб
.
  18.12.18 12:03
Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket