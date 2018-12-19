Суд огласит приговор водителю автобуса, въехавшего в переход станции "Славянский бульвар"

19.12.18 10:47

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорогомиловский суд Москвы в среду огласит приговор водителю автобуса, который в декабре прошлого года въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека.

Заседание назначено на 10:00.

В ходе прений сторон 17 декабря государственное обвинение предложило суду приговорить 58-летнего Виктора Тихонова к пяти годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

В свою очередь, адвокат подсудимого Равиль Саберов попросил об оправдательном приговоре. Защита настаивает на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса.

В.Тихонову предъявлено обвинение в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 25 декабря 2017 года автобус ЛИАЗ под управлением В.Тихонова на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар".

По версии обвинения, водитель, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

Жертвами инцидента стали четыре человека, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще десять получили другие травмы.

Басманный суд Москвы 12 января отказался по ходатайству следствия заключить В.Тихонова под стражу и отправил его под домашний арест.