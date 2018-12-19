Двое жителей Иркутска получили реальные сроки за изготовление "Боярышника"

19.12.18 11:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловский районный суд Иркутска в среду вынес приговор двоим сбытчикам спиртосодержащей жидкости, в том числе "Боярышника" с метанолом, от отравления которым в декабре 2016 года погибли более 70 иркутян, сообщила региональная прокуратура.

"Одному фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другому - 2 года лишения свободы в колонии общего режима", - уточняется в сообщении.

Они признаны виновными по статье 228 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что подсудимые с ноября 2016 по январь 2017 года производили, хранили, перевозили, а также сбывали спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья, в том числе "Боярышник".

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о распространении спиртосодержащей жидкости "Боярышник" с метанолом двумя жителями Иркутска. По версии следствия, в ноябре 2016 года они приобрели у лиц, уголовное дело которых в настоящее время рассматривает Ленинский райсуд Иркутска, более 320 литров ядовитого метилового спирта. Часть метанола они сбыли своему знакомому, из остального изготовили "Боярышник", который был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Тяжких последствий в виде гибели людей от действий фигурантов не наступило.

В настоящее время Ленинский райсуд Иркутска рассматривает уголовное дело семи фигурантов уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерть потребителей). В преступлении обвиняются пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области, от действий которых погибли 63 человека.

Всего в декабре 2016 года в Иркутске в результате массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли 76 человек. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в жидкости, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

К настоящему времени судами в Иркутске рассмотрено четыре уголовных дела распространителей "Боярышника", по всем вынесены обвинительные приговоры.