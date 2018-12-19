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19.12.18 11:17
Более 20 млн рублей получат муниципалитеты Свердловской области на поддержку школ, библиотек и домов культуры
Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев. Деньги будут выделены из бюджета области.
"Дополнительные средства будут направлены на решение социальных вопросов, касающихся поддержки сельских и городских школ, библиотек, домов культуры, спортивных школ", - говорится в сообщении.
Так, деньги будут направлены на покупку музыкального оборудования в центре культуры и досуга Михайловска, синтезаторов в Малышевской детской школе искусств, уличного спортивного оборудования в школе села Первомайское.
Также для нижнетагильской спортивной школы по хоккею будет приобретена спортивная экипировка, а в Уральском центре народного искусства отремонтируют балетный зал.
Кроме того, за счет дополнительных средств будут заменены окна и двери в детских садах и спортивных школах, деньги пойдут на покупку мебели, оргтехники, оборудование школьных компьютерных классов.
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