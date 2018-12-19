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19.12.18 11:17

Более 20 млн рублей получат муниципалитеты Свердловской области на поддержку школ, библиотек и домов культуры

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловские власти направят муниципалитетам дополнительно 23,5 млн рублей до конца года, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев. Деньги будут выделены из бюджета области.

"Дополнительные средства будут направлены на решение социальных вопросов, касающихся поддержки сельских и городских школ, библиотек, домов культуры, спортивных школ", - говорится в сообщении.

Так, деньги будут направлены на покупку музыкального оборудования в центре культуры и досуга Михайловска, синтезаторов в Малышевской детской школе искусств, уличного спортивного оборудования в школе села Первомайское.

Также для нижнетагильской спортивной школы по хоккею будет приобретена спортивная экипировка, а в Уральском центре народного искусства отремонтируют балетный зал.

Кроме того, за счет дополнительных средств будут заменены окна и двери в детских садах и спортивных школах, деньги пойдут на покупку мебели, оргтехники, оборудование школьных компьютерных классов.

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