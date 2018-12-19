Новый закон для решения проблем обманутых дольщиков планируют принять в Ростовской области

19.12.18 11:34

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Проблемные объекты жилищного строительства в Ростовской области планируется передавать новым застройщикам, которые получат поддержку через систему льгот, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Комплекс мер (по решению проблем в сфере долевого строительства - ИФ) может быть дополнен новым областным законом о принудительном изъятии проблемных объектов, механизмах изъятия недостроенного объекта, передачи его новому застройщику и системе льгот. Аналогичная мера успешно применяется в других российских субъектах. Такой закон может быть принят уже в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Вопросы эффективности принимаемых в регионе мер в сфере долевого строительства обсуждались на совещании с участием губернатора Василия Голубева и заместителя генпрокурора России Андрея Кикотя.

В настоящее время правительство области во взаимодействии с органами прокуратуры формирует обновленный реестр проблемных объектов, который будет сформирован до конца января.

"Помимо существующих сейчас в реестре 68 объектов, в него будут включены и выявленные по области потенциально проблемные объекты (их 103), а также самовольно возведенные с признаками многоквартирного дома - 171", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас в регионе действует система законодательства, которая предусматривает субсидии на техническое присоединение домов к инженерным сетям, стимулирует привлечение инвесторов к достройке домов. Это позволит до конца года решить жилищный вопрос для 700 дольщиков.

Со следующего года будет субсидироваться достройка домов с высокой степенью готовности.

"На достройку домов с высокой степенью готовности мы заложили в областной казне на 2019 год финансирование. Это дополнит существующие меры господдержки "обманутых дольщиков". Тем не менее, уже сейчас понятно, что действующих мер для эффективного решения проблемы недостаточно", - заявил В.Голубев, слова которого приводит пресс-служба.