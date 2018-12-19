Режим повышенной готовности введен в ростовском поселке Аюта, где десятки жителей подхватили норовирус

19.12.18 11:45

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности ввели на территории поселка Аюта (Ростовская область) в связи со вспышкой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города Шахты.

"До особого распоряжения городскому управлению по делам ГО ЧС поручается организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Шахт агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что по данным на утро 19 декабря в больницах остаются 40 человек - 19 детей и 21 взрослый.

"Отделу потребительского рынка поручено постоянно мониторить ситуацию с наличием питьевой воды в торговых точках поселка по среднерыночным ценам. Департамент образования обеспечивает постоянный запас питьевой воды в образовательных учреждениях поселка Аюта и соблюдение санитарных норм", - отметил собеседник агентства.

Помимо этого, в поселке продолжаются подворовые обходы.

Ранее сообщалось, что жители поселка начали обращаться в больницы 15 декабря. По заявлению властей Ростовской области, инфекция с 95-процентной вероятностью была в воде. Роспотребнадзор сообщил о наличии в ней норовируса. Окончательные результаты исследования ожидаются в среду.