Режим повышенной готовности введен в ростовском поселке Аюта, где десятки жителей подхватили норовирус

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19 декабря. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности ввели на территории поселка Аюта (Ростовская область) в связи со вспышкой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города Шахты.
"До особого распоряжения городскому управлению по делам ГО ЧС поручается организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Шахт агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что по данным на утро 19 декабря в больницах остаются 40 человек - 19 детей и 21 взрослый.
"Отделу потребительского рынка поручено постоянно мониторить ситуацию с наличием питьевой воды в торговых точках поселка по среднерыночным ценам. Департамент образования обеспечивает постоянный запас питьевой воды в образовательных учреждениях поселка Аюта и соблюдение санитарных норм", - отметил собеседник агентства.
Помимо этого, в поселке продолжаются подворовые обходы.
Ранее сообщалось, что жители поселка начали обращаться в больницы 15 декабря. По заявлению властей Ростовской области, инфекция с 95-процентной вероятностью была в воде. Роспотребнадзор сообщил о наличии в ней норовируса. Окончательные результаты исследования ожидаются в среду.