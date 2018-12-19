Полицейские Ростовской области обезвредили банду кибермошенников, похитивших более 18 млн рублей

19.12.18 11:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Оперативники ГУ МВД России по Ростовской области задержали семерых участников преступной группы, подозреваемых в серии мошенничеств с использованием вредоносных телефонных программ на территории ряда субъектов РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, злоумышленники рассылали смс-сообщения с вредоносными программами. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства. По предварительной информации, ущерб превысил 18 миллионов рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что оперативно-розыскные мероприятия проводились на территории Москвы, Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы. Среди задержанных - организатор преступной деятельности и изготовитель вредоносной программы.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Лидер группы арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.

"В ходе обысков в домах подозреваемых изъяты деньги, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тыс. сим-карт, флеш-карты, модемы и банковские карты", - добавила И.Волк.