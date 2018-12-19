ФСБ РФ сообщает о пресечении деятельности членов ИГ в Ставрополе

19 декабря. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Ставрополе.
© РИА Новости. ФСБ РФ
"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство" были нейтрализованы", - сообщили "Интерфаксу" в среду в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что "пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет".
Спецслужба отмечает, что в Ставрополе был реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности членов ИГ.
При этом ЦОС ФСБ не сообщает количество нейтрализованных бандитов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Позднее в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории края были ликвидированы два члена ИГИЛ, прибывших из-за пределов края.
"В результате спецоперации нейтрализованы участники террористического подполья - двое преступников, прибывших в город из-за пределов края. Никто из мирных жителей и сотрудников спецподразделений не пострадал", - сказал В.Владимиров, слова которого цитирует его пресс-служба.