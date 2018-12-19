Газовая скважина разгерметизировалась в Иркутской области, введен режим ЧС

19.12.18 12:34

© РИА Новости. Алексей Филиппов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации ввели в Осинском районе Иркутской области из-за разгерметизации газовой скважины, которая была пробурена и законсервирована в советские годы, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" мэр территории Виктор Мантыков.

"Режим ЧС был введен во вторник для ликвидации потенциальной угрозы населению и устранения аварии", - сказал он.

Как уточнили агентству в районном отделе ГО и ЧС, скважина располагается в 1,5 км от села Усть-Алтан.

"Запах газа почувствовали местные жители. После обследования скважины информация об утечке подтвердилась. Территория была оцеплена, пожарная часть приведена в повышенную готовность. Ликвидировать утечку планируется до Нового года", - сказал сотрудник отдела.

По его словам, ликвидировать аварию будет ООО "Юграпромбезопасность" - единственная компания в регионе, имеющая необходимую специализацию.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Центрсибнедра", возле села Усть-Алтан находится 1-я Бельчирская скважина, пробуренная в 1960-х годах во время поисков углеводородов и затем законсервированная. Относится к так называемому нераспределенному фонду недр.