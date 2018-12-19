|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.18 13:35
Власти Тюменской области намерены развивать медицинский туризм в регионе
"Медицинский туризм - это не только лечение, но и реабилитация, и санаторно-курортное восстановление, то есть это комплексный продукт, который мы можем предлагать россиянам и жителям других стран", - сказал А.Моор.
По его словам, развитие медтуризма - это длительный процесс.
"Но у нас есть потенциал, чтобы сделать это направление одним из драйверов нашей экономики", - подчеркнул губернатор.
При этом он отметил, что немаловажное значение для медтуристов будет иметь и стоимость поездки в Тюменскую область.
"При сегодняшнем курсе цена услуги в рублях, если мы, к примеру посмотрим на операции, которые выполняют наши хирурги, в разы дешевле, чем за границей", - сказал А.Моор.
Ранее сообщалось, что в ноябре этого года А.Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам облдумы, предложил ввести безвизовый въезд для иностранцев, приезжающих в Россию по программе медицинского туризма.
По его словам, решение о таких визах должно быть принято на федеральном уровне.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket