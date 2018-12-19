Власти Тюменской области намерены развивать медицинский туризм в регионе

19.12.18 13:35

© РИА Новости. Михаил Климентьев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Медицинский туризм может стать важным направлением развития экономики Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в эфире одного из тюменских телеканалов.

"Медицинский туризм - это не только лечение, но и реабилитация, и санаторно-курортное восстановление, то есть это комплексный продукт, который мы можем предлагать россиянам и жителям других стран", - сказал А.Моор.

По его словам, развитие медтуризма - это длительный процесс.

"Но у нас есть потенциал, чтобы сделать это направление одним из драйверов нашей экономики", - подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что немаловажное значение для медтуристов будет иметь и стоимость поездки в Тюменскую область.

"При сегодняшнем курсе цена услуги в рублях, если мы, к примеру посмотрим на операции, которые выполняют наши хирурги, в разы дешевле, чем за границей", - сказал А.Моор.

Ранее сообщалось, что в ноябре этого года А.Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам облдумы, предложил ввести безвизовый въезд для иностранцев, приезжающих в Россию по программе медицинского туризма.

По его словам, решение о таких визах должно быть принято на федеральном уровне.