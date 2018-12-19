Дума приняла закон о правилах работы резидентов свободной экономической зоны в Крыму

19.12.18 12:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, ужесточающий правила работы резидентов в свободной экономической зоне республики Крым и города Севастополя.

Документ предполагает, что при утверждении графика работы резиденты должны не менее 30% от общего объема капитальных вложений вкладывать в первый год реализации инвестиционного проекта.

Также компании, которые хотят получить статус участника свободной экономической зоны, должны будут представить график создания новых рабочих мест в первые 3 года.

Органы управления, до принятия решения о включении компаний в перечень резидентов свободной экономической зоны, должны будут проводить оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности. Критерии и методику определит уполномоченным правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. "При этом признание соответствующим органом управления свободной экономической зоной по результатам проведенной оценки инвестиционного проекта неэффективным является основанием для отказа в заключении договора", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.