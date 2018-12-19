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Апелляции на арест еще пяти украинских моряков получил Верховный суд Крыма

© РИА Новости. Владимир Федоренко
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд (ВС) Крыма получил апелляционные жалобы защиты на арест еще пяти моряков с трех кораблей ВМС Украины, задержанных 25 ноября за незаконное пересечение границы России в Черном море, сообщил представитель суда журналистам в среду.

"Дата рассмотрения - 21 декабря", - сказал представитель суда.

Речь идет об апелляциях на арест сотрудника СБУ Андрея Драча, а также моряков Сергея Чулибы, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Владимира Лисового.

Таким образом, суд 17-19 декабря получил апелляции на арест 15 украинцев. Планирует рассмотреть по пять апелляций 19 и 20 декабря.

Защита просит суд освободить военных моряков.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Двадцать два моряка и двое сотрудников СБУ, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - на два месяца.

Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

В суд Керчи апелляции на арест двух моряков и одного сотрудника украинской спецслужбы не поступили. Райсуд в Симферополе получил жалобы.

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