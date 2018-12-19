Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента РФС

19.12.18 13:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко покидает пост президента РФС, говорится в заявлении союза.

"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", - говорится в заявлении РФС на странице союза в "Твиттере" в среду.

Заседание исполкома РФС, на котором могут назначить дату проведения выборов нового президента организации, проходит в среду.

Как официально сообщал РФС, вопрос о проведении конференции, на которой могут пройти выборы, в повестку исполкома не входит, однако ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла "Интерфаксу", что, по процедуре, "в ближайшее время должны быть объявлены выборы, государство не будет вмешиваться".

Она надеется, что члены РФС "выберут достойного кандидата, с которым они связывают серьезное развитие футбола в нашей стране".

В РФС ранее "Интерфаксу" заявили, что выборы могут быть проведены только на конференции РФС, дата которой должна быть объявлена на исполкоме не позднее, чем за два месяца.

На место президента РФС, по данным СМИ, могут претендовать председатель правления ПАО "Газпром нефть" и председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

В.Мутко ранее приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. В.Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад. Иск ещё не рассмотрен.

В.Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года.