Земля для своих: соотечественники получат бесплатно землю на Дальнем Востоке
  
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
   
Приговорили к 10 годам: в Перми завершился процесс по делу о поножовщине в школе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
19.12.18 13:13

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента РФС

© РИА Новости. Алексей Куденко
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко покидает пост президента РФС, говорится в заявлении союза.

"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", - говорится в заявлении РФС на странице союза в "Твиттере" в среду.

Заседание исполкома РФС, на котором могут назначить дату проведения выборов нового президента организации, проходит в среду.

Как официально сообщал РФС, вопрос о проведении конференции, на которой могут пройти выборы, в повестку исполкома не входит, однако ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла "Интерфаксу", что, по процедуре, "в ближайшее время должны быть объявлены выборы, государство не будет вмешиваться".

Она надеется, что члены РФС "выберут достойного кандидата, с которым они связывают серьезное развитие футбола в нашей стране".

В РФС ранее "Интерфаксу" заявили, что выборы могут быть проведены только на конференции РФС, дата которой должна быть объявлена на исполкоме не позднее, чем за два месяца.

На место президента РФС, по данным СМИ, могут претендовать председатель правления ПАО "Газпром нефть" и председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

В.Мутко ранее приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. В.Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад. Иск ещё не рассмотрен.

В.Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.12.18 16:25
"Победа" в марте откроет рейсы в Бельгию
.
  19.12.18 15:53
Расселение четырех домов в рамках реновации началось на западе столицы
.
  19.12.18 10:47
Суд огласит приговор водителю автобуса, въехавшего в переход станции "Славянский бульвар"
.
  19.12.18 10:23
Тарифы на электроэнергию для москвичей с нового года вырастут на несколько копеек
.
  19.12.18 10:12
Развлекательную программу на новогоднюю ночь подготовили 25 парков Москвы
.
  18.12.18 18:05
Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
.
  18.12.18 15:01
Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ
.
  18.12.18 13:14
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
.
  18.12.18 13:02
Кокорин готов возместить 160 тысяч владельцу за ущерб автомобилю
.
  18.12.18 12:14
Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket