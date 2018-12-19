Сбербанк выделит Костромской сбытовой компании кредит на 300 млн рублей

19.12.18 14:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "Костромская сбытовая компания" ("КСК") привлекло в Сбербанке возобновляемую рамочную кредитную линию с лимитом 300 млн рублей, говорится в материалах регионального энергосбыта.

По условиям соглашения, средства привлекаются на срок до 17 декабря 2019 года. Ставки - дифференцированные, при этом максимальная не должна превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную в три раза.

Кредитные ресурсы предназначены для пополнения оборотных средств компании, в том числе для расчетов на оптовом рынке электроэнергии, оплаты за услуги по передаче электроэнергии.

В январе этого года "КСК" заключила с банком ВТБ договор о привлечении кредитной линии на 500 млн рублей на финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов, в апреле - с банком "Авангард" об открытии кредитной линии также на 500 млн рублей, в сентябре и ноябре - со Сбербанком (MOEX: SBER) о привлечении линий с лимитами 300 млн рублей и 500 млн рублей соответственно.

"Костромская сбытовая компания" - основной гарантирующий поставщик электрической энергии и мощности для потребителей на всей территории Костромской области. На ее долю приходится 85% объемов поставок электроэнергии в регионе. Единоличное управление КСК осуществляет ОАО "УК Русэнергокапитал" (Кострома, объединяет компании, работающие в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", КСК в январе-июне 2018 года получила чистую прибыль в размере 17,588 млн рублей. Кредиторская задолженность с начала текущего года сократилась на 17,2% - до 594,5 млн рублей.