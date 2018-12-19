Снежные баттлы, гастрофестивали, концерты и танцевальные конкурсы ожидают белгородцев в новогодние праздники

19.12.18 14:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Традиционный парад Дедов Морозов на главной городской площади откроет программу новогодних праздников в Белгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Днем 22 декабря Деды Морозы вместе со Снегурочками и другими сказочными персонажами торжественно пройдут по Гражданскому проспекту до Соборной площади и зажгут иллюминацию на праздничной елке.

Соборная площадь станет центром новогодних торжеств Белгорода, в новогоднюю ночь здесь пройдет праздничный концерт и фаер-шоу, днем 1 января стартует забег на символическую дистанцию - 2019 метров.

В праздничные дни горожан ждут народные гуляния, тематические дискотеки на льду и катания с известными спортсменами-земляками, интермедии и кукольные спектакли для малышей.

4 января стартует танцевальный челлендж: жители города смогут "попрощаться" с хитами 2018 года, повторяя за артистами танцевальные движения.

Будут организованы пешеходные экскурсии по улицам Белгорода, где можно узнать о православной, военной, архитектурной истории города.

6 января на площади состоится праздник к 65-летию Белгородской области: посетителей ожидают новогодний фотоквест, гастродень от фестиваля "Русская каша" и концертная программа.

Любители спорта в течение праздничной недели смогут поучаствовать в фестивале финской ходьбы и фитнес-дне, установить рекорд по подъему гири вместе с силачами клуба "Эра" и посоревноваться в меткости в снежных баттлах.

7 января спортивные мероприятия продолжит "Рождественский заплыв": его участники пробегут эстафету и окунутся в прорубь.

Завершит новогодние торжества фестиваль вареника на Старый Новый год: 12 января профессиональные шеф-повара продемонстрируют мастерство лепки вареников в одном из ресторанов Белгорода, а 13 января они проведут мастер-классы для горожан прямо на площади, где планируется раздать посетителям 2019 порций вареников.