Пять человек стали жертвами ДТП в Псковской области

19.12.18 14:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибли в столкновении трех автомобилей на трассе Р-23 в Островском районе Псковской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной ГИБДД, авария произошла в 12.55 мск вторника на 352-м километре трассы Санкт-Петербург-Невель у деревни Карпово. Водитель автомобиля "Мазда", женщина 1974 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114 и совершила касательное столкновение с "Рено Логан".

Водитель и пассажир "Жигулей" погибли на месте ДТП, еще два пассажира скончались позднее в Островской районной больнице. Также погиб пассажир "Мазды", женщина-водитель иномарки госпитализирована с травмами.

Водитель автомобиля "Рено Логан" не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, в ВАЗ-2114 находились четыре сотрудника учреждения, которые возвращались в Великие Луки из Пскова с финала конкурса молодых ученых и новаторов "Умник-2018". "В результате аварии все наши коллеги погибли", - сообщает пресс-служба сельхозакадемии.