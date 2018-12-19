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19.12.18 14:43
Пять человек стали жертвами ДТП в Псковской области
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной ГИБДД, авария произошла в 12.55 мск вторника на 352-м километре трассы Санкт-Петербург-Невель у деревни Карпово. Водитель автомобиля "Мазда", женщина 1974 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114 и совершила касательное столкновение с "Рено Логан".
Водитель и пассажир "Жигулей" погибли на месте ДТП, еще два пассажира скончались позднее в Островской районной больнице. Также погиб пассажир "Мазды", женщина-водитель иномарки госпитализирована с травмами.
Водитель автомобиля "Рено Логан" не пострадал.
Как сообщает пресс-служба Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, в ВАЗ-2114 находились четыре сотрудника учреждения, которые возвращались в Великие Луки из Пскова с финала конкурса молодых ученых и новаторов "Умник-2018". "В результате аварии все наши коллеги погибли", - сообщает пресс-служба сельхозакадемии.
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