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19.12.18 14:54
Втрое увеличилась численность медведей в тюменских лесах за 10 лет
"Если десять лет назад в лесах насчитывалось 720-740 медведей, то сейчас 2,3 тыс.", - сказал В.Щепелин на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
По словам В.Щепелина, рост популяции медведей связан со многими факторами, в том числе и с миграцией животных из других регионов.
"По версии ученых, к нам медведи мигрируют из Томской области", - сказал глава регионального Госохотуправления.
Он также добавил, что уменьшилось число охотников, умеющих добыть медведя.
"Это серьезная, опасная охота. В европейский странах, например, в Финляндии, есть курсы, на которых учат, как правильно добыть медведя", - сказал Щепелин.
Ранее сообщалось, что в этом году в областном Госохотуправении было принято решение об отстреле медведей, замеченных вблизи населенных пунктов в лесах Нижнетавдинского, Тобольского, Уватского и Викуловского районов.
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