Втрое увеличилась численность медведей в тюменских лесах за 10 лет

19.12.18 14:54

© РИА Новости. Сергей Красноухов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Популяция медведей в лесах Тюменской области за последние годы значительно увеличилась, сообщил начальник регионального Госохотуправления Василий Щепелин.

"Если десять лет назад в лесах насчитывалось 720-740 медведей, то сейчас 2,3 тыс.", - сказал В.Щепелин на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По словам В.Щепелина, рост популяции медведей связан со многими факторами, в том числе и с миграцией животных из других регионов.

"По версии ученых, к нам медведи мигрируют из Томской области", - сказал глава регионального Госохотуправления.

Он также добавил, что уменьшилось число охотников, умеющих добыть медведя.

"Это серьезная, опасная охота. В европейский странах, например, в Финляндии, есть курсы, на которых учат, как правильно добыть медведя", - сказал Щепелин.

Ранее сообщалось, что в этом году в областном Госохотуправении было принято решение об отстреле медведей, замеченных вблизи населенных пунктов в лесах Нижнетавдинского, Тобольского, Уватского и Викуловского районов.