Прокуратура возбудила дела в отношении магнитогорской птицефабрики из-за неприятного запаха

19.12.18 15:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Магнитогорская природоохранная прокуратура нашла ряд экологических нарушений в деятельности ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" (входит в группу "Ситно") после жалоб местных жителей на неприятный запах от производства.

"В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.8.1 (несоблюдение экологических требований) и ч.1 ст.10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, территория, где предприятие складирует куриный помет, не оборудована сточными лотками, приемным резервуаром и твердой секционной площадкой, не защищена зелеными насаждениями. Кроме того складирование велось и во время непогоды, из-за чего ветер относил неприятные запахи в сторону жилых массивов.

В свою очередь в пресс-службе птицекомплекса агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, готовы устранить выявленные нарушения.

"Замечания касаются площадок для компостирования куриного помета, они будут обязательно устранены", - сказал собеседник агентства.

Магнитогорский птицеводческий комплекс входит в группу предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, производящих продукты питания под торговой маркой "Ситно".