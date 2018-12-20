ВРП в Ростовской области в 2018г составит 1,4 трлн рублей – губернатор

20.12.18 14:00

Фото пресс-службы правительства Ростовской области

20 декабря. Interfax-Russia.ru – Валовой региональный продукт (ВРП) в Ростовской области по итогам 2018 года достигнет 1,4 трлн рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе ежегодного инвестиционного послания.

По его словам, рост ВРП обеспечен позитивной динамикой в промышленности.

Так, индекс роста промышленного производства в Ростовской области в январе-ноябре 2018 года составил 109%.

"Оборот розничной торговли вырос на 3,4%, общепита – на 5,6%, платных услуг – на 2,8%",- отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что "несмотря на тяжелые погодные условия донские аграрии собрали более 11 млн тонн зерновых".

В уходящем году в регионе было реализовано свыше 200 инвестпроектов на общую сумму 26 млрд рублей, в результате создано 3,6 тыс. рабочих мест. В их числе проекты компаний "Лемакс", "Донская усадьба", киноцентр "Парк", объекты гостиничной инфраструктуры "Графский парк" и "Бутик-отель 39", складской комплекс "Турана Дон".

В текущем году было положено начало развитию новых индустрий: ветроэнергетики - совместно с итальянским энергоконцерном "Энел" и финским "Фортум", комплектующих -завод "РВС", современной логистики – "Яндекс.Маркет", литья пластмасс - компания "Ай-Пласт", "Ростовский завод пресс-форм".

Кроме того, по словам губернатора, в регионе начал работать региональный портал закупок малого объема. На нем зарегистрировано свыше 5 тыс. поставщиков, совершены закупки на сумму более 3 млрд рублей.

"Донские предприятия получили площадку для продвижения продукции на рынок госзакупок. Экономия бюджетных средств превысила более 140 млн рублей, это более 5% от всех закупок малого объема. Это - наше успешное управленческое решение, которое не потребовало бюджетных вложений", - подчеркнул В. Голубев.

Он отметил, что в 2018 году объем экспорта в регионе вырос на 42,4%.

"Среди 10 регионов-лидеров по объему экспорта мы заняли первое место по темпам роста данных показателей. Рост объема экспорта в этом году составил 142,4%. Ростовская область - на третьем месте в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом - по объему экспорта в целом", добавил губернатор.

По его словам, внешнеторговый оборот в регионе в январе- октябре 2018 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,459 млрд.

Губернатор также сообщил, что основной потенциал развития региона – инвестиции в человеческий капитал.

"Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень широк", - сказал В. Голубев.

Он подчеркнул, что частные инвестиции преследуют исключительно коммерческий интерес инвестора. Но инвестиции государства, в конечном счете, должны обеспечивать именно рост качества жизни людей.