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19.12.18 15:45

Министром здравоохранения Тверской области назначен Максим Максимов

© РИА Новости. Владимир Федоренко
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на заседании регионального правительства объявил о назначении Максима Максимова министром здравоохранения Тверской области, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

"Сегодня при том уровне финансирования, который нам предоставляет федеральный центр, необходимо обеспечить эффективную работу областного министерства здравоохранения. Основные задачи - снижение смертности, улучшение работы скорой медицинской помощи, совершенствование системы обеспечения граждан лекарственными препаратами, более масштабный ремонт учреждений здравоохранения, завершение программы по установке модульных фельдшерско-акушерских пунктов, повышение квалификации специалистов", - сказал И.Руденя.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, М.Максимов с 2009 по 2015 годы работал в поликлинике N66 города Москвы, где прошёл путь от участкового терапевта до главного врача. С 2016-го работал на руководящих должностях в других медицинских учреждениях столицы, с 2018 года - в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее занимавший должность заместителя председателя правительства Тверской области - министра здравоохранения Виталий Синода продолжит работу в региональном правительстве в качестве зампреда, курирующего здравоохранение и социальную политику, добавил собеседник агентства.

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