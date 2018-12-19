Расселение четырех домов в рамках реновации началось на западе столицы

19.12.18 15:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Стартовало переселение по программе реновации жильцов четырех домов на западе Москвы, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Началось расселение четырех старых многоквартирных домов по адресам: улица Лобачевского, дом 62 и дом 64, улица Коштоянца, дом 23 и Проспект Вернадского, дом 77", - цитирует пресс-служба главу департамента Сергея Левкина.

Как отмечается, для их расселения подготовлено пять новостроек. При этом три новых дома на Проспекте Вернадского (дома 61, 69 и 58) уже сданы под переселение. Еще два дома (56 и 54) начинают принимать новых жильцов только сейчас.

В доме 56 расположены 132 квартиры, в доме 54 - 330 квартир. В ведомстве отметили, что отделка в домах выполнена в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

Ранее сообщалось, что первые переселения на западе Москвы по программе реновации начались в апреле этого года, для жителей старых пятиэтажек были подготовлены сразу четыре новых дома - на Проспекте Вернадского, улицах Гжатская и Красных Зорь.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 тыс. 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.

В новые квартиры москвичей начали переселять с февраля этого года. Завершить программу планируется к 2032 году.