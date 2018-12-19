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19.12.18 16:16

Полиция объявила в розыск главного архитектора Ялты

© РИА Новости. Вадим Жернов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Ялты Эдем Керимов объявлен в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Крыму в среду.

"Устанавливается местонахождение гражданина Керимова Эдема Сеит-Ибрахимовича, который 28 ноября 2018 года ушел из департамента архитектуры Ялты в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" глава администрации Ялты Алексей Челпанов, Э.Керимов долго не выходил на связь, после чего написал заявление об увольнении.

"Он написал заявление о том, что в связи со сложившимися семейными обязательствами просит уволить его по собственному желанию. Оно пришло заказным письмом от 10 декабря 2018 года, отправленным из Симферополя. Человек не выходит на работу, мы его уволим", - сказал А.Челпанов.

По его данным, полиция объявила Э.Керимова в розыск по обращению отца.

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