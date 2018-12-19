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19.12.18 16:25

"Победа" в марте откроет рейсы в Бельгию

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
19 декабря. Interfax-Russia.ru - "Победа" с марта следующего года начнет выполнять регулярные рейсы в бельгийский город Брюгге, говорится в сообщении перевозчика.

"Полеты по новому маршруту начнутся 7 марта 2019 года и будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам", - сообщила компания.

Как отмечается, Брюгге станет первым бельгийским направлением в маршрутной сети "Победы".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

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