Около 6 тыс. находок сделали в 2018 году археологи при благоустройстве улиц Москвы

19.12.18 16:45

© РИА Новости. Максим Блинов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 6 тыс. исторических находок сделали археологи во время раскопок при благоустройстве столичных улиц в 2018 году, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Этот год был удачный для нас - порядка 6 тысяч находок было сделано на улицах нашего города. Каждая из таких находок обрабатывается и позже попадает в музейные фонды Москвы", - сказал А.Емельянов на пресс-конференции в среду.

Среди ценных находок он отметил печные изразцы ХVII века, найденные при раскопках в Колымажном переулке. Всего было найдено 12 фрагментов изразцов, на которых изображены двуглавый орёл, единорог, а также сюжет, посвященный походу Александра Македонского.