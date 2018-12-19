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19.12.18 17:08

Росавтодор, ВИС и PowerChina обсуждают проект моста через Лену

© РИА Новости. Владимир Трефилов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Потенциальные инвесторы строительства мостового перехода через реку Лена в районе Якутска и глава Якутии Айсен Николаев обсудили проект в ходе заседания научно-технического совета Росавтодора, подготовят доклад в правительство РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Готовность реализовать частную концессионную инициативу подтвердили PowerChina International Group Ltd. и группа "ВИС".

"По итогам совета и обмена мнениями мы подготовим совместный протокол. Затем совместно с республикой подготовим доклад в правительство. Оно примет решение или дополнительно укажет нам на необходимость проработки, какими способом этот проект будет реализован", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова.

В доклад также войдет экспертное заключение Росавтодора.

В свою очередь председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров сообщил журналистам, что группа готова выступать в качестве частного партнера в проекте строительства автомобильного моста через Лену.

"Мы готовы выступать концессионером, частным партнером. То есть мы готовы взять весь комплекс, начиная от разработки проекта, юридической его части, затем финансового закрытия - обеспечить его финансированием, в том числе и нашими средствами, и генподряд тоже", - сказал И.Снегуров в кулуарах конференции "Роль бизнеса в реализации проектов железнодорожной инфраструктуры" в среду в Москве.

Как сообщалось, власти Якутии рассчитывают, что мост в районе Якутска через реку Лену, будет введен не позднее 2024 года. Стоимость моста, по разным оценкам составляет от 60 до 100 млрд рублей.

О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation (CRCC). Консорциум основан в августе 2018 года для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры Якутии. В рамках Восточного экономического форума-2018 группа "ВИС" и CRCC подписали с Якутией трехстороннее соглашение, которое стало одним из первых шагов к реализации достигнутых договоренностей. Участием в консорциуме для строительства моста также интересовались банк ВТБ (MOEX: VTBR) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Проект предполагает строительство моста, автодорожных подходов к нему и сопутствующих сооружений. Начальная точка строительства - примыкание к автодороге "Лена" (Невер-Якутск), конечная точка - примыкание к дороге "Умнас" (Якутск-Олекминск). Общая протяженность моста - 17,7 км, в том числе пересечение реки протяженностью 5,8 км и подъездные пути длиной 11,9 км.

PowerChina International Group Ltd. занимается проектами в сфере хранения воды и производства электроэнергии.

CRCC - одна из крупнейших строительных корпораций Китая, находится в ведении комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. Специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, метро, автомагистралей, мостов, тоннелей, объектов недвижимости, ведет бизнес более чем в 100 странах мира.

Группа "ВИС" объединяет 11 строительных и инжиниринговых компаний, включая асфальтобетонный и модульный бетонный заводы. Группа занимается строительством, инжинирингом, поставками и монтажом оборудования, автоматизацией производственных процессов.

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