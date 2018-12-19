Минобороны под новое место базирования Каспийской флотилии выделена акватория в Махачкале

19.12.18 17:15

© РИА Новости. Минобороны РФ

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Российскому военному ведомству на 20 лет предоставлена в обособленное водопользование часть Сухогрузной гавани Каспийского моря.

Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, использовать эту часть акватории Каспия можно "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Предписывается "исключение возможности использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры (рыболовства))".

В октябре замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в Сухогрузной гавани в Махачкале "до конца текущего года планируется завершить строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии (КФл)".

Для размещения корабельно-катерного и судового состава в Махачкале ведется поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений, в том числе объектов обеспечивающих жизнедеятельность, цитировала Т.Иванова пресс-служба Минобороны РФ.

2 апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о переводе КФл из Астрахани в Каспийск. Планируется, что Минобороны РФ завершит строительство военно-морской базы в Дагестане в течение 2018-2020 годов.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым. Сегодня в составе флотилии более 70 различных надводных кораблей, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиация, а также части специального, технического и других видов обеспечения. Свыше 85% техники и вооружения - современные образцы.