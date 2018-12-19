В результате ДТП с автобусом в центре Барнаула пострадало 19 человек

19.12.18 17:26

© РИА Новости. Андрей Стенин

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Девятнадцать пассажиров автобуса, врезавшегося в столб на центральной площади Барнаула, обратились за медицинской помощью, глава города взял разбирательство по ДТП под свой контроль, сообщает пресс-служба мэрии.

В ДТП на площади Октября в среду вечером попал автобус, следовавший по маршруту N35. "В результате столкновения с опорой уличного освещения пострадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 19 человек, двое из них - дети. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения: взрослые в городскую больницу N1, дети в детскую больницу N7", - сказано в сообщении.

Глава города Сергей Дугин поручил создать рабочую группу для анализа инцидента. Первому заместителю главы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолию Воронкову дано поручение держать на контроле действия перевозчика.

По предварительным данным, девушка, водитель автобуса компании "Евробус", не справилась с управлением.