Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу

20.12.18 06:09

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, после суток простоя из-за шторма в Татарском проливе, возобновила работу, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве.

"Переправа возобновила работу. Все три парома вышли из порта Ванино Хабаровского края. Прибытие первого парома "Сахалин-9" в порт Холмск (юго-западное побережье Сахалина - ИФ) ожидается в четверг в 21:00 местного времени (13:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, переправа закрылась в ночь на среду из-за циклона и шторма в море.