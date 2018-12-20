Последние 22 амурских туриста возвращаются с острова Хайнань

20.12.18 06:15

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Последние 22 человека из группы приамурских туристов, ожидавших вылета с китайского острова Хайнань, вылетели рейсом Санья - Москва, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

"В Москву рейс прибудет в 9:45 по местному времени. Их доставят рейсом Санья - Домодедово с посадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска", - говорится в сообщении.

По данным, пресс-службы, в аэропорту Домодедово с людьми будет работать представитель Амурской области. Туристам окажут необходимую помощь по размещению и питанию.

В начале декабря "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн.

Авиакомпания 10 декабря заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы.