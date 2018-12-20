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20.12.18 06:15
Последние 22 амурских туриста возвращаются с острова Хайнань
"В Москву рейс прибудет в 9:45 по местному времени. Их доставят рейсом Санья - Домодедово с посадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска", - говорится в сообщении.
По данным, пресс-службы, в аэропорту Домодедово с людьми будет работать представитель Амурской области. Туристам окажут необходимую помощь по размещению и питанию.
В начале декабря "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн.
Авиакомпания 10 декабря заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы.
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